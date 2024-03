Top Spin 2K25 : le roster révélé, pas de Nadal ni de Djoko mais du Sampras et Agassi

Roger Federer

Serena Williams

Carlos Alcaraz

Iga Świątek

Frances Tiafoe

Andre Agassi

Andy Murray

Belinda Bencic

Ben Shelton

Caroline Wozniacki

Coco Gauff

Daniil Medvedev

Emma Raducanu

John McEnroe

Karolina Pliskova

Leylah Fernandez

Madison Keys

Maria Sharapova

Matteo Berrettini

Naomi Osaka

Paula Badosa

Pete Sampras

Sloane Stephens

Steffi Graf

Taylor Fritz

Depuis l'événement européen organisé à Paris il y a quinzaine de jours, TopSpin 2K25 est un jeu qui se fait attendre, principalement des amateurs de la petite balle jaune, orphelin d'un bon jeu de tennis depuis maintenant 13 ans. Si les previews hands-on ont rassuré les joueurs, beaucoup se posaient la question quant au roster des joueurs et joueuses pro. Après avoir fait monté le suspense pendant plusieurs jours, 2K Games s'est décidé à révéler le nom des 25 professionnels de la raquette, féminins comme masculins. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les époques puisqu'on retrouvera aussi bien du Roger Federer comme du André Agassi, ou bien encore Steffi Graff ou bien Naomi Osaka. 2K Games essaie de mettre aussi bien les nouvelles stars du tennis, comme les anciennes, ou bien encore les légendes. Evidemment, l'absence de Rafael Nadal et de Novak Djokovic laisse perplexe, mais il n'est pas interdit que ces deux géants soient annoncés plus tard dans l'année. Peut-être pour Roland Garros pour Nadal et Wimbledon pour Djokovic ? Qui sait ?

En plus des stars du tennis, 2K Games a aussi révélé la liste des marques qui ont signé pour figurer dans ce TopSpin 2K25, avec bien sûr un éventail de marques de vêtements sous licence, offrant une présentation fidèle des habits que les joueurs portent sur le court, ainsi qu'une variété d'options de personnalisation pour des MyPLAYER uniques. Des tenues blanches de Wimbledon aux tenues colorées d'aujourd'hui, en passant par la mode des années 1980 et 1990 (sans oublier les coiffures), il y a de quoi se faire plaisir.





Les marques de vêtements disponibles dans TopSpin 2K25

Adidas

Asics

Babolat

Castore

Fila

Free People Movement

Goodr

Head

Hugo Boss

Lacoste

Lululemon

Market

New Balance

Nike

On

Original Penguin

Prince

Tecnifibre

Uniqlo

Wilson

Yonex

