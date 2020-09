Titanfall 3 : le jeu en développement sur les consoles next-gen ?

"

Tout le monde pense que nous sommes en train de développer Titanfall 3, alors que ce n’est pas le cas – voilà ce sur quoi travaillons [en désignant Apex Legends, ndlr], déclarait le producteur Drew McCoy en février 2019. Au lieu d’essayer de convaincre les gens avec des trailers et des previews, on préfère laisser le jeu s’exprimer – c’est le meilleur remède pour éviter d’éventuels problèmes. Après avoir été racheté par Electronic Arts, nous voilà avec un free-to-play et des loot boxes, et il ne s’agit pas de Titanfall 3. C’est la formule parfaite pour un plan marketing qui tourne mal : sortez votre jeu et laissez les gens y jouer."Même son de cloche chez l'éditeur américain qui, néanmoins, ne fermait pas totalement la porte. "Nous tenons à ce que Respawn Entertainment continue de se focaliser sur Apex Legends, parce qu'il y encore tout un tas d'opportunités à saisir avec ce jeu, expliquait le directeur financier Blake Jorgensen il y a bientôt un an. Du coup, je ne peux pas vous dire si Titanfall 3 verra le jour, et encore moins quand. En tout cas, il s'agit d'une excellente série et nous n'allons certainement pas l'oublier sur le bord de la route." Pour sa part, le patron Vince Zampella affirmait en mai dernier qu'absolument rien n'était amorcé.Manifestement, de l'eau a coulé sous les ponts, puisqu'aujourd'hui, deux insiders sont formels : Respawn Entertainment est à l'oeuvre sur Titanfall 3. Il y a d'abord le streamer brésilien tHeNeOn_BeAst qui, avant de retirer son tweet (comme l'explique Dexerto ), a confié ne pas croire aux coïncidences, compte tenu que d'autres leakers (informés par des sources différentes des siennes) se sont mis à relayer la même rumeur. C'est le cas du dataminer Biast12 qui, dans un tweet également supprimé , confirme que Titanfall 3 existe bel et bien.Avec l'arrivée prochaine des consoles next-gen, il n'est pas impossible que Respawn Entertainment souhaite en profiter pour relancer la licence, tout en continuant d'alimenter le contenu d'Apex Legends. Malgré tout, on vous conseille de prendre ces "révélations" avec les habituelles pincettes lorsqu'il s'agit de bruits de couloir.