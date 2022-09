Thunderbolts : Marvel a révélé les membres de l'équipe, les fans des comics vont râler

La photo en 4K, les acteurs sur scène, sauf Florence Pugh qui est en visio parce qu’elle est en promo de son nouveau film Don’t Worry Darling, avec Harry Styles. pic.twitter.com/o05DO9aORJ — Maxime CHAO (@MaximeChao) 10 septembre 2022

C'était de loin l'une des plus grosses surprises du panel Marvel lors de la D23 Expo qui a eu lieu hier soir, à savoir le reveal de l'équipe au complet des Thunderbolts. On avait déjà eu quelques bribes d'infos balancées par un journaliste de Deadline la semaine dernière , mais cette fois-ci c'est officiel. Yelena Belova, la nouvelle Black Widow interprétée par Florence Pugh, est bien celle qui dirige cette nouvelle équipe d'anti-héros. A ses côtés, on retrouve son père Red Guardian (joué par David Harbour), John Walker, aussi connu sous le nom de US Agent dans les comics, et qui va permettre à Wyatt Russell (oui, le fils de Kurt) de reprendre son rôle depuis la série Falcon & Le Soldat de l'Hiver. Bucky Barnes fera lui aussi partie des Thunderbolts à la grande surprise des fans de Marvel puisqu'il n'a jamais fait partie de cette team. A l'inverse, Ghost, l'antagoniste de Ant-Man 2 et incarné à l'écran par Hannah John-Kamen sera également des leurs, tout comme Taskmaster qui permettra à Olga Kurylenko de revenir dans le MCU. Et enfin, Valentina Allegra de Fontaine, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, sera le dernier maillon de cette équipe, elle qu'on avait pu voir à plusieurs reprises dans les scènes post-génériques du film Black Widow et Faucon & Le Soldat de l'Hiver en train de faire ses recrutements. Elle est l'équivalent de Nick Fury en version méchante, et on comprend enfin pourquoi.Forcément, un tel casting a de quoi faire réagir les lecteurs de comics américains, eux qui espéraient voir débarquer Red Hulk ou l'Abomination en personnage puissant de soutien. Les fans s'étonnent également de l'absence de Zemo, pourtant introduit dans le MCU et qui aurait permis à l'équipe de gagner en personnalité. Pour le moment, on sait que le film est écrit par Eric Pearson, qui a déjà signé le scénario de Black Widow, ce qui est un choix assez logique quand on sait que ce Thunderbolts sera essentiellement centré sur le personnage de Yelena Belova. Le tournage devrait débuter à l'été 2023 pour une sortie programmée pour le 24 juillet 2024.