Thunderbolts : c'est Black Widow (Florence Pugh) qui dirigera l'équipe Suicide Squad de Marvel

Officialisé lors de la Comic-Con 2022 à la fin du mois de juillet dernier, le projet Thunderbolts semble un peu plus se dessiner grâce à des informations balancées par Justin Kroll, journaliste chez Deadline, lors d'un podcast où il était invité. Il explique que l'idée d'adapter les Thunderbolts au cinéma est venu après que Marvel ait eu une discussion autour du personnage de Yelena Belova, la nouvelle Black Widow, interprété par Florence Pugh. Fort d'un charisme certain et appréciée par les spectateurs, cette nouvelle Black Widow a été désignée pour être la cheffe d'équipe des Thunderbolts, qui est l'équivalent des Suicide Squad mais du côté de Marvel. Selon ses sources, le film serait en réalité un spin-off sur Yelena Belova qui dirigerait alors d'autres personnages aperçu dans le MCU comme John Walker (US Agent), Zemo (Daniel Brühl) ou bien Taskmaster, soyons fous.







Si les informations de Justin Kroll se vérifient, cela signifierait que Marvel Studios, et surtout Kevin Feige, prendraient de belles libertés par rapport aux comic-books, avec une équipe complètement changée. Rien d'illogique quand on sait que dans les BD, 90% de l'équipe originelle dirigée par Helmut Zemo (le fils du Baron Zemo) n'existe pas dans le MCU (Scarabée, Screaming Mimi, Fixer, Goliath et Opale). A la base, les Thunderbolts se sont formés après le vide laissé par la disparition des Avengers et des 4 Fantastiques lors du combat avec Onslaught. Ils avaient été tous recrutés suite à leur passif avec les Avengers, sachant que l'équipe n'a cessé d'évoluer. Il faudra cependant attendre le 26 juillet 2024 pour voir le résultat sur grand écran.