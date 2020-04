THQ Nordic : de nouveaux fonds colossaux pour de futurs rachats

Décidément inarrêtables, THQ Nordic et plus précisément sa maison mère Embracer viennent d'annoncer un nouvel acte majeur dans leur développement : une levée de fonds de 164 millions de dollars auprès des investisseurs... rien que ça !Et pourtant, c'est moindre que les 225 millions de dollars précédemment récoltés qui avaient permis à l'éditeur d'acquérir de nombreux studios comme Saber Interactive ou Gunfire Games ainsi que de multiples franchises à l'instar de TimeSplitters ou Saints Row. Bref, l'ascension de la firme autrichienne n'est pas prête de s'arrêter et devrait donner lieu à de nouveaux rachats dans les prochains mois.