THQ Nordic : la firme rachète Saber Interactive, le studio derrière World War Z (et pas que)

L'appétit de THQ Nordic demeure visiblement toujours insatiable. Après avoir acquis de nombreux studios et franchises, la firme autrichienne annonce le rachat d'un tout nouveau développeur, et pas des moindres : Saber Interactive. Fondé en 2001 à Millburn dans le New Jersey, la société américaine est à l'origine de nombreux portages (The Witcher 3 sur Switch, Ghostbusters Remastered, Halo The Master Chied Collection) et autres jeux, parfois co-développés comme Quake Champions ou entièrement à leur charge, à l'instar du récent World War Z.Bref, la compagnie se porte bien et se voit carrément rachetée 525 millions de dollars : 150 millions d'emblée et le reste, 375 millions, sur les trois prochaines années selon les performances. C'est beaucoup, surtout quand l'on compare à titre d'exemple avec Insomniac Games, dont le coût de l'acquisition fut récemment dévoilé