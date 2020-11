THQ Nordic : 11 studios rachetés, l'éditeur continue son expansion !

Zen Studios ( Pinball FX)

Pinball FX) Silent Games

Coffee Stain North (Goat Simulator)

IUGO ( The Walking Dead : Road to Survival)

The Walking Dead : Road to Survival) Purple Lamp Studio ( Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom : Réhydraté )

Mad Head Games

34BigThings

Nimble Giant Entertainment

Snapshot Games ( Phoenix Point)

Phoenix Point) A Thinking Ape ( Kingdoms of War)

Kingdoms of War) Flying Wild Dog (Shadow Warrior III)

S'il y a bien un éditeur qui ne connaît pas la crise, ça doit être THQ Nordic, ou plus précisément sa fameuse maison mère, Embracer Group. L'entreprise suédoise dispose définitivement d'un appétit sans limite et, après avoir fait l'acquisition d'un nombre incroyable d'entreprises - 4A Games (Metro), Saber Interactive (World War Z), Milestone (MotoGP) - ou de franchises ces dernières années, l'organisation vient tout juste de faire un nouveau pas en avant et annonce le rachat... de onze studios. Onze, rien que ça ! Et dans le tas, on compte une société bien connue, Flying Wild Dog, dont les développeurs sont actuellement sur le prometteur Shadow Warrior III, ainsi que quelques autres aux productions diverses et variées. Dans le tas, on trouve également des studios un peu plus indépendants, assez inconnus du grand public, mais qui devraient servir à coup sûr à l'expansion de THQ Nordic. Voici la liste :