THQ Nordic : un échange de franchises avec Koch Media, Red Faction et Sacred concernés

Voici un fait bien singulier dans le petit monde du jeu vidéo. Industrie véloce où il est constamment question d'argent (ou presque), celle-ci vient pourtant de voir un acte décidément peu courant : THQ Nordic, éditeur à l'appétit insatiable et coutumier des rachats d'entités diverses et variés, vient d'échanger des franchises avec Koch Media, autre mastodonte du milieu... sans recourir à une quelconque dépense monétaire. Juridiquement, ceci est tout à fait légal et relève de simples concessions de marques et de l'exploitation de leurs droits : en gros, là où vous échangiez des cartes Yu-Gi-Oh! en CM2, eux, se donnent quelques-unes des sagas iconiques de ces dernières générations.Ainsi, THQ Nordic cède Red Faction et Painkiller à Koch Media tandis que Koch Media cède Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight et Singles: Flirt Up Your Life à THQ Nordic : dans le tas, on notera donc plusieurs noms historiques du Dixième Art, parfois laissés à l'abandon depuis de nombreuses années et qui devraient alors se trouver un futur radieux dans leur nouveau chez soi. En tout cas, c'est ce que l'on espère de tout cœur.Fait plutôt amusant, THQ Nordic a publié une image résumant la situation pour accompagner la nouvelle, ce qui n'est pas sans rappeler ces échanges justement si caractéristiques de nos cours de récréation.