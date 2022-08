KOCH Media change de nom et devient PLAION, explications et nouveau logo

Créée en 1994 par Franz Koch et le Dr. Klemenz Kundratitz, la société KOCH Media est à l'aube de son changement. Dans un communiqué qui n'explique pas vraiment ce changement d'identité, on apprend que désormais, KOCH Media se nomme PLAION, en lettres capitales, histoire de bien marquer sa présence. Se prononçant "Play-On", PLAION arbore un logo représentant un bouton interactif, un peu comme le fait YouTube, mais avec du vert fluo et quelques ombrages dessus. Il faut y voir également un ruban dans la forme de ce logo, qui a pour sens de connecter la firme avec les joueurs, mais aussi l'ensemble des entités que rassemble le groupe Embracer, détenteur de KOCH Media depuis 2018. L'occasion pour Klemens Kundratitz, co-fondateur et PDG de désormais PLAION de prendre la parole :





Au cours des 28 dernières années, nous avons bâti une entreprise forte dans laquelle nous nous sommes associés avec de nombreux acteurs incontournables de l’industrie. En rejoignant le groupe Embracer en 2018, notre croissance s’est accélérée et nous ne cessons de continuer à nous diversifier. Afin de refléter l’évolution de notre entreprise, en terme de contenu mais également de situation géographique puisque nous nous étendons à travers le monde, nous avons choisi ce nouveau nom afin qu’il incarne parfaitement qui nous sommes et le chemin que nous avons entrepris.





Embracer Group est d'ailleurs un ogre qui ne cesse de grandir et la récente acquisition d'Eidos Interactive prouve que le jeu vidéo reste le coeur de métier de cette entité suédoise qui souhaite devenir un acteur majeur européen et international. Il faut dire que le groupe possède désormais à la fois studio de développement, labels d'édition et filiale dédiée au cinéma (PLAION Pictures) et emploie aujourd'hui pas moins de 2 300 personnes.