THQ Nordic ouvre un bureau à Singapour, l'éditeur à l'assaut de l'Asie du Sud-Est

Avec près de la moitié des joueurs mondiaux situés ici, établir une empreinte pose non seulement un défi de taille, mais aussi un défi tout à fait passionnant. De plus et comme toujours : notre intérêt est orienté à long terme, pas seulement un plaisir rapide. Cette région est celle des grands cœurs ouverts et des fans de jeux merveilleux. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour récupérer nos contrôleurs, réchauffer nos PC et faire connaissance avec cette communauté passionnée.

Après les Etats-Unis en 2012, puis le Japon en 2019, THQ Nordic continue de s'étendre dans le monde. L'éditeur suédois nous annonce en effet l'ouverture d'un bureau à Singapour qui va lui permettre d'avoir un meilleur positionnement dans l'Asie du Sud-Est. L'objectif est en effet d'investir des marchés émergents dans le jeu vidéo tels que la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, Taïwan, mais aussi Hong Kong. Pour Philipp Brock, directeur marketing de THQ Nordic, cette arrivée en Asie du Sud-Est est primordiale, pour ne pas dire vitale.



Evidemment, difficile de ne pas penser à la Chine quand on voit à quel point le pays du milieu est devenu un marché incontournable aujourd'hui et dans les années à venir. D'autres grands constructeurs et éditeurs tels que Sony Interactive Entertainment, Valve Software, Epic Games et Quantic Dream ont désormais les yeux rivés vers le marché chinois. L'entité singapourienne est la deuxième filiale de THQ Nordic sur le continent asiatique, après l'incorporation de THQ Nordic Japan KK en octobre 2019. THQ Nordic Singapour a d'ailleurs adapté son logo avec le pays en question, puisqu'on y voit le Merlion, qui n'est autre que la mascotte officielle de Singapour, et qui est un mélange entre un lion et un poisson, représentant les noms indigènes de Singapour "Singapura - The Lion City" et l'origine de Singapour en tant que village de pêcheurs lorsqu'il s'appelait "Temasek - Sea Town".