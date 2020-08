Embracer Group : le rachat de huit studios dont 4A Games (Metro) officialisé

Embracer Group (anciennement THQ Nordic AB et Nordic Games) vient d'annoncer pas moins de huit acquisitions dont celle du studio 4A Games réputé pour avoir développé la série Metro. Déjà propriétaire de nombreux grands noms comme THQ Nordic, Deep Silver, Coffea Stain Studios, Saber Interactive ou encore Amplifier Game Invest, le groupe a publié ses résultats financiers ce matin, et semble toujours aussi avide de croissance. Pour 4A Games, le groupe suédois a annoncé avoir déjà payé 36 millions de dollars, sachant que le montant final pourrait grimper jusqu'à 71 millions en fonction des performances du studio. Les 150 employés répartis entre Kiev et Malte vont désormais oeuvrer sous la bannière de Saber Interactive. Pour autant, la licence de Dmitry Glukhovsky continuera à être développée, mais sous une forme un peu différente comme l'explique Dean Sharpe, PDG de 4A Games.

Ensemble, nous continuerons à exploiter la franchise Metro, et nous nous concentreront sur la création d'une expérience multijoueur pour nos fans. Nous sommes également impatients de créer une nouvelle licence AAA encore plus ambitieuse dans un futur proche.

Autre acquisition de poids : celle de New World Interactive, qui sera également intégré à Saber Interactive. Composé de 75 employés répartis entre Denver et Calgary, le studio derrière la série Insurgency prévoit d'ailleurs d'effectuer 50 recrutements afin de former une troisième antenne à Montréal. Pour l'instant, le studio travaille activement à la version console de son FPS Insurgency : Sandstorm. Cette dernière est attendue pour le début d'année 2021. Un autre projet serait également en cours, bien qu'on ignore tout à son sujet.

Six autres structures de moindre envergure ont été rachetées également, comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous.

- Plaindrome Interactive : 14 employés travaillant sur le jeu de stratégie Immortal Realms : Vampire Wars qui rejoint Amplifier Game Invest (une structure spécialisée dans l'accompagnement et le financement de nouvelles structures)

- Deca Games : des spécialistes du free-to-play et des jeux mobiles. Ce studio constituera le sixième pôle d'Embracer Group avec THQ Nordic, Klver / Coffea Stain, Saber Interactive et Amplifier Game Invest

- Pow Wow Entertainment : le studio derrière le jeu multijoueur MisBits qui rejoint THQ Nordic.

- Rare Earth Games : un studio composé de "vétérans de l'industrie" spécialisés dans les jeux d'action multijoueurs. Il rejoint Amplifier Game Invest

- Vermilla Studios : dix employés qui travaillent sur le survival horror Crisol : theater of Idols, et qui rejoignent Amplifier Game Invest

- Sola Media : une agence qui gère les droits de distribution de fils et de séries TV, qui rejoint Koch Film.

Embracer Group avait levé en avril dernier 150 millions d'euros d'investissement afin de s'étendre, ce qui semble avoir été fait. Dans son communiqué, le groupe indique désormais posséder 33 studios internes, soit plus de 4000 employés répartis dans 40 pays et un catalogue de 170 licences dont Saints Row, Darksiders, Metro, Kingdom Come : Deliverance, TimeSplitters, Wreckfest, SnowRunner, Destroy All Humans!, Goat Simulator, Sanctum ou encore Dead Island. Bref, en quelques années, l'entité suédoise a réussi à créer à partir de presque rien un véritable géant du jeu vidéo.