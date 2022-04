THQ Nordic : une conférence en plein mois d'août, deux jeux déjà détaillés

Maintenant que l'on sait que l'E3 2022 n'aura finalement pas lieu, les éditeurs et constructeurs vont évidemment trouver des solutions annexes pour faire leurs annonces d'une manière ou d'une autre. Si les yeux sont rivés vers le Summer Game Fest de Geoff Keighley, on sait déjà que certaines entreprises préfèrent faire leur show de leur côté. C'est le cas de THQ Nordic qui vient d'annoncer une conférence en ligne qui aura lieu cet été, le 12 août 2022, à 21h heure française très exactement. Ça sera évidemment le bon moment pour faire quelques reveals de titres non annoncés encore, mais aussi de faire des focus plus approfondis sur des certains jeux que l'éditeur nous a déjà présentés. Pour l'heure, on sait que Outcast 2 : A New Beginning et Jagged Alliance 3 feront l'objet d'une présentation en bonne et due forme. En attendant d'en savoir plus, voici la vidéo qui tease l'arrivée de cette keynote estivale.