Thor Love & Thunder : Valkyrie (Tessa Thompson) bad-ass dans le dernier spot TV

L'actualité côté super-héros est ultra chargée, ce n'est un scoop pour personne, notamment du côté de Disney qui doit jongler entre les sorties de Miss Marvel, Thor Love & Thunder, mais aussi Obi-Wan Kenobi et Buzz l'Eclair. S'ils sont tous très attendus, le quatrième épisode des aventures de Thor Odinson est peut-être celui sur lequel il y a le plus de pression. Aussi parce qu'il fait partie des titres majeurs de la Phase 4 du MCU, que c'est le retour de Taika Waititi à la réalisation (mais aussi devant l'écran dans le rôle de Korg) et que cet épisode marquera le come-back de Nathalie Portman en tant que Mighty Thor. Si deux trailers ont d'ores et déjà donné la tendance de ce film qui sera dans la lignée de Thor Ragnarok, un nouveau spot TV de 30 secondes permet de voir de nouvelles images, plutôt cool, comme celle de Valkyrie (interprétée par Tessa Thompson) qui s'affiche plus bad-ass que jamais. Déjà, on la voit se battre contre Gorr the God Butcher (Christian Bale) dans un affrontement de lames (elle a l'éclair de Zeus entre les mains) et de couleurs aussi. Gorr semble en effet aspirer toute forme de couleur quand on l'approche. Et puis, il y a cette pose où Valkyrie lèche sa lame en plein combat, histoire de nous montrer à quel point elle est un personnage fort en caractère.En tout cas, si les trailers nous montrent volontairement ce côté très décontracté et humoristique du film, il y a de grandes chances pour qu'ils nous cachent des enjeux plus dramatiques, notamment autour de l'histoire de Jane Foster. A priori, elle devrait être atteinte d'un cancer, comme dans le comic-book. Reste à savoir si elle restera debout à la fin du film...