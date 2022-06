Thor Love & Thunder : quand Thor rend hommage à Jean-Claude Van Damme dans le dernier trailer

Il ne se pas plus une journée sans que Marvel Studios nous abreuve de nouvelles images de son Thor Love & Thunder, dont la sortie est attendue pour le 8 juillet aux Etats-Unis et le 13 juillet en France. D'ailleurs, l'avant-première a lieu en ce moment même à Los Angeles en présence de toute l'équipe et des acteurs bien entendu. Mais ce qui nous intéresse dans cette brève, c'est la publication d'un nouveau trailer, intitulé "Team" et qui permet de voir plein d'images inédites du film, dont une scène en particulier où Thor se met à faire le grand écart pour empêcher deux vaisseaux de rentrer en collision. Le poing est serré, le regard solennel et les jambes bien écartés, aucun doute possible, c'est bien à Jean-Claude Van Damme que cette séquence fait référence, notamment à cette publicité mythique de Volvo où le comédien belge faisait son fameux Epic Split entre deux poids lourds. Preuve une fois encore que Taika Waititi multipliera les clins d'oeil envers les années 80 et 90, JCVD étant l'une des plus grandes icônes de cette période bénie de films d'action débridés.