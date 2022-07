Thor Love & Thunder : Taika Waititi explique pourquoi Gorr ne ressemble pas au design dans les comic-books

Encore quelques jours avant la sortie de Thor Love & Thunder (le 13 juillet en France, le 8 aux Etats-Unis), mais une partie de la presse a d'ores et déjà pu voir le film. C'est notre cas par exemple, puisque nous avons eu droit à une projection le 24 juin dernier avant de pouvoir accéder à la conférence de presse et poser quelques questions aux comédiens. Taika Waititi, le réalisateur, était également présent et ce dernier a également enchaîné quelques junkets. Dans une interview accordée à IGN, le cinéaste néo-zélandais a été questionné sur le design de Gorr The God Butcher, interprété par Christian Bale. Il faut dire que depuis les trailers, le personnage a troqué son look d'alien à celui d'un être plus humain. Si certains analystes se sont imaginés qu'il s'agissait d'un choix artistique pour permettre à Christian Bale de faire exploser son talent, Taika Waititi nous fait une révélation plus que surprenante...

Malheureusement, son visage dans les comic-books ressemble un peu trop à Voldemort et, vous savez, les gens vont tout de suite faire la connexion... Donc, nous avons donc décidé de nous éloigner un peu de design un peu, tout en conservant des éléments du ton en général, le fait qu'il ait cette épée. Mais ce qui importe surtout, c'est son histoire qui était le plus important pour nous.



Il n'y aura donc pas de transformation du personnage pendant le film comme certains l'envisageaient, le design vu dans les trailers sera bel et bien celui qu'on verra dans le montage final. Il n'en demeure pas moins un personnage mystérieux, sombre et avec un objectif précis : tuer tous les dieux existants dont Thor et The Mighty Thor joué par Nathalie Portman. Reste à savoir si ce look différent sera apprécié des fans...