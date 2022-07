Thor Love & Thunder : 302 millions de dollars récoltés en un week-end, un démarrage colossal !

De toutes les façons, Thor Love and Thunder n'a pas le droit à l'erreur, lui qui a coûté la bagatelle de 250 millions de dollars à produire, ce qui est nettement plus élévé que les dernières productions du MCU telles que Dr Strange 2 (200 millions de budget), Les Eternels (200 millions de budget) ou bien encore Shang-Chi (150 millions de budget). Aucun de ces films n'a d'ailleurs réussi à franchir le milliard de dollars au box office, même si Dr Strange 2 s'en rapproche difficilement.





45,5 millions de dollars pour sa deuxième semaine, pour un total de 210 millions de recettes.De toutes les façons, Thor Love and Thunder n'a pas le droit à l'erreur, lui qui a coûté la bagatelle de 250 millions de dollars à produire, ce qui est nettement plus élévé que les dernières productions du MCU telles que Dr Strange 2 (200 millions de budget), Les Eternels (200 millions de budget) ou bien encore Shang-Chi (150 millions de budget). Aucun de ces films n'a d'ailleurs réussi à franchir le milliard de dollars au box office, même si Dr Strange 2 s'en rapproche difficilement.

Si la France va devoir attendre le 13 juillet prochain pour pouvoir découvrir les nouvelles aventures de Thor au sein du MCU, dans d'autres pays, le film est diffusé depuis quelques jours. Sorti le 6 juillet en Belgique et le 8 aux Etats-Unis et aux Canada, Thor Love & Thunder est déjà un carton au box office avec plus de 302 millions de dollars récoltés en quelques jours. Rien de bien étonnant quand on sait que tous les films de Marvel sont généralement des cash-machines. Selon le site Variety , Thor Love and Thunder a rapporté 143 millions de dollars sur le territoire nord-américain, et 159 millions de dollars dans les autres pays du monde entier qui le diffusent déjà. C'est mieux que Thor Ragnarok qui avait réalisé 123 millions de dollars à son lancement nord-américain il y a 5 ans, en 2017. Toutefois, s'il faut comparer les chiffres de Thor Love & Thunder avec les films du moment, ce dernier se place derrière Doctor Strange in the Multiverse of Madness (185 millions de dollars) et Jurassic World Dominion (145 millions de dollars). Thor Love & Thunder fait mieux cependant que Les Minions 2, qui a récolté la somme pas si mal de