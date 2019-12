The Witcher : la série Netflix commencera à tourner sa Saison 2 en février

À peine arrivée sur Netflix, la série The Witcher planifie déjà très sérieusement son avenir : il faut dire que le succès commercial (et pas forcément critique) est au rendez-vous puisque l'on entend parler de Geralt de Riv absolument partout, au point même que la popularité des jeux vidéo s'est vue carrément relancée . Bref, si l'on savait bien qu'une Saison 2 verrait le jour, on en connait maintenant la date de début de tournage : rendez-vous le 17 février prochain en Bulgarie pour construire l'histoire de huit nouveaux épisodes dark-fantasy. Londres est également prévu à un moment du tournage !Pas d'information sur la publication finale sur Netflix, en revanche, et il faudra donc patienter sagement pour voir la couleur de cette seconde saison. A priori, la série The Witcher est bien partie pour durer sur les années avec, possiblement, un total de sept saisons à tourner. On va en bouffer, c'est nous qui vous le disons.