The Witcher : les jeux vidéo ont la cote grâce à la série Netflix

En l'occurrence, ce sont les jeux vidéo qui nous intéressent puisque l'on apprend que leur cote de popularité a grimpé en flèche ces derniers temps : The Witcher 3, par exemple, dernier jeu en date publié en 2015, a connu un pic de 48 000 joueurs en simultané sur Steam, dimanche 22 décembre. Encore mieux, l'épique aventure de Geralt de Riv fait partie des meilleures ventes de la boutique digitale !



Des résultats qui vont de pair avec ceux des versions PS4 et Xbox One, réalisant plus d'un million de personnes jouant au jeu depuis le début du mois. D'ailleurs, les deux premiers volets de la saga ne sont pas en reste puisque l'on nous annonce que leur statistiques se sont également relancées.



Et sans ça, avez-vous regardé la série Netflix ? Qu'en avez-vous pensé ?



Netflix est en train de vivre un petit événement en ce mois de décembre chaotique : oui, il est compliqué de se déplacer, la circulation n'est plus vraiment ce qu'elle était, il fait froid... et c'est donc un excellent prétexte pour rester chez soi et regarder The Witcher. Adapté des illustres romans, la série TV a débarqué vendredi sur la célèbre plateforme américaine et il semblerait que la tendance soit à l'univers fantastique d'