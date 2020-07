The Witcher Blood Origin : Netflix annonce un prequel à la série en 6 épisodes !

les mondes des monstres, des hommes et des elfes n'en formaient qu'un"





Alors, ravis de voir l'univers de la saga étoffé par de nouvelles œuvres cinématographiques ?



Des banquets, des bâtards et des obsèques", le projet sera bien en live action mais ne dispose pas encore de date de sortie. On ne manquera bien évidemment pas de vous tenir au courant de la moindre bribe d'information.Alors, ravis de voir l'univers de la saga étoffé par de nouvelles œuvres cinématographiques ? Declan de Barra, respectivement showrunner de la Saison 1 et scénariste de l'épisode "

On le sait tous : la série The Witcher sur Netflix fut un succès planétaire, tellement important qu'il a même relancé les ventes de The Witcher 3, cinq après sa sortie. Henri Cavill endossera de nouveau le costume de Geral de Riv pour une deuxième saison attendue en 2021, certaines personnes bien renseignées annonçant même une sortie au mois de février... Du moins, si le coronavirus ne chamboule pas trop les plans de production.Visiblement bien décidé à établir un univers dense (et rentable), Netflix vient tout juste de nous faire une surprise de taille : la firme vient de lever le voile sur un tout nouveau projet, The Witcher Blood Origin, une mini-série en six épisodes dont l'histoire se déroulera 1200 ans avant les aventures de Geralt de Riv. Rien que ça !Un véritable prequel à gros budget qui se portera sur le tout premier Sorceleur, lors d'une époque où ": réalisé par Lauren Schmidt Hissrich et