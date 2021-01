The Witcher 3 : sur Switch, on peut désormais acheter le jeu sans ses 2 DLC

On s'en souvient comme si c'était hier : c'est le 21 juin 2019 que la version Switch de The Witcher 3 était commercialisée sous la forme d'une édition complète comprenant l'ensemble des deux extensions solo et des bonus sortis sur les autres plates-formes. Malgré un downgrade visuel assez violent, le titre arrivait à tourner convenablement sur la console hybride de Nintendo. Presque deux ans plus tard, voilà que le jeu refait parler de lui, puisque CD Projekt Red et Nintendo se sont mis d'accord pour retirer la version complète sur l'eShop. Pas de panique, le jeu sera toujours disponible à la vente mais tout sera séparé, afin "d'offrir à tout un chacun plus de flexibilité". Nul besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre avant tout qu'il s'agit d'une démarche commerciale puisque si la version Complete Edition est vendue 59,99€, en achetant l'ensemble de manière séparée, il y a une petite plus-value de 10€, puisque la facture totale se chiffre désormais à 69,97€.



Le studio polonais s'est aussitôt fait vivement critiquer par les internautes qui ont réagi avec vigueur, mais la réponse de CD Projek Red fut bienveillante, précisant qu'il sera possible d'obtenir l'ensemble complet au même prix qu'auparavant, puisqu'une présentation de tous les produits sera faite prochainement. Les développeurs tiennent à rassurer les joueurs que tous celles et ceux qui possèdent déjà l'édition complète de The Witcher 3 verront le jeu et ses DLC s'afficher gratuitement sur l'eShop, histoire que personne n'achète deux fois la même chose par inadvertance.