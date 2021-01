The Medium : une nouvelle vidéo explique les pouvoirs de Marianne, la médium

Nous sommes à quelques jours de la sortie de The Medium sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S et les choses s'accélèrent en matière de communication. Les développeurs de Bloober Team viennent en effet de poster une nouvelle vidéo de 3"19 min, dans laquelle ils reviennent sur le travail de médium de manière générale. Etant donné que le personnage que va incarner le joueur est une personne qui est capable de communiquer avec le monde des esprits, l'idée est de se focaliser sur les pouvoirs de Marianne. On rappelle que lors de ces passages où elle passe dans l'autre monde, l'écran se scinde en deux pour nous permettre de voir à la fois le monde réel et ce qui se passe dans l'au-delà. Vidéo particulièrement intéressante qui permet aussi de voir de nouvelles images de gameplay. De mémoire, la sortie de The Medium est attendue pour le 28 janvier prochain.