The Medium : 14 nouvelles minutes de gameplay à découvrir sur Xbox Series X, y a du Troy Baker dedans

Mine de rien, c'est dans 3 semaines que l'on va pouvoir mettre la main sur The Medium, le nouveau jeu des studios Bloober Team, à qui l'on doit déjà Observer en 2017 et Blair Witch en 2019. Et histoire de remettre un petit coup de comm' autour de son jeu, c'est une vidéo officielle de gameplay d'une durée de 14 minutes qui a été mise en ligne pour qu'on puisse se faire une meilleure idée du gameplay qui nous attend. L'occasion de voir comment va fonctionner ce fameux système de double-réalité, qui fait partie intégrante de la structure du jeu. On vous rappelle qu'on incarnera Marianne, une jeune femme dotée de pouvoir psychiques qu'elle devra combiner pour agir à la fois dans les deux mondes. Son objectif reste le même, à savoir résoudre un mystère qui se trouve au sein de l'hôtel Niwa.Cette vidéo de gameplay nous permet aussi de faire la rencontre avec la Mâchoire, l'antagoniste principal qui a été doublé par Troy Baker, connu pour son rôle de Joel dans The Last of Us pour ne citer que ce jeu. On apprend d'ailleurs que l'une des capacités de ce personnage maléfique, c'est qu'il est capable de passer d'un monde à l'autre sans aucun souci, ce qui risque de compliquer l'enquête de Marianne, qui pourra quant à elle se défendre à l'aide de la Vague psychique. En revanche, dans le monde réel, la Mâchoire sera invisible et aveugle, ne comptant ainsi que sur son ouïe pour repérer sa proie.La sortie de The Medium sur Xbox Series X|S et PC sur Steam et Epic Store le 28 janvier 2021.