The Medium : l'exclu Xbox étant finie, les développeurs montrent les avantages sur PS5

On le savait depuis longtemps, mais pour les équipes chez Bloober Team, il est grand temps de l'officialiser de manière plus concrète : The Medium n'est plus une exclu Microsoft et le jeu prépare même sa sortie sur PS5. Attendue pour le 3 septembre prochain, cette version bénéficiera des fonctionnalités uniques de la machine de Sony, notamment au niveau de sa manette, la DualSense. Dans une vidéo "overview", Bloober Team explique en détails comment les retours haptiques et les gâchette adaptatives seront exploitées dans le jeu. Szymon Erdmański, producteur du jeu, a fait savoir que l'ensemble des fonctionnalités proposées par la DualSense ont été utilisées dans The Medium, le but étant que le joueur ressente les émotions de Marianne. Dans la vidéo, on apprend que les développeurs ont joué avec le niveau de résistance dans les gâchettes, que les vibrations seront en adéquation avec ce qui se passe à l'écran et que la light bar et le microphone joueront aussi un rôle pour plus d'immersion.

The Medium sortira le 3 septembre prochain sur PS5, aussi bien en digital qu'en version physique et le studio en profitera pour proposer le jeu en boîte sur PC et Xbox, ce qui n'était pas le cas dans un premier temps. Sans forcément se positionner comme un collector, cette version physique contiendra un steelbook, la soundtrack et un artbook de 32 pages.