The Medium : l'ancienne exclu Xbox dévoile son trailer de lancement sur PS5

Les 6 mois d'exclusivité pour The Medium étant écoulées, le studio Bloober Team peut désormais proposer leur jeu sur d'autres supports. Naturellement, c'est vers la PlayStation et plus précisément la PS5 que leur jeu d'horreur va sortir et ça sera effectif dès le 3 septembre prochain. L'occasion de revivre l'ambiance de ce titre qui nous placera aux commandes d'une jeune femme répondant au nom de Marianne. Medium de profession, elle est hantée par des visions de la mort d'une jeune fille et décide de mener l'enquête. Dotée de pouvoirs surnaturels, elle va voyager entre le monde des vivants et celui des morts, avec pour chaque action des répercussions. On rappelle que la particularité de ce titre, c'est d'avoir Akira Yamaoka à la musique, le compositeur de Silent Hill.