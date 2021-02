The Medium : l'exclu Microsoft rentable en seulement une journée, les détails

Sorti le 28 janvier 2021, à la fois sur PC et dans la famille Xbox (One, One X, Series X, Series S), The Medium a d'ores et déjà été rentabilisé en une seule journée d'exploitation. C'est le studio Bloober Team qui l'annonce chez Money.pl , un quotidien polonais, et précise que les frais de développement mais aussi ceux liés au marketing sont déjà couverts. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été communiqué par le studio, qui a tout de même bénéficié de la force de frappe de Microsoft puisqu'il a été disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Pour l'heure, le jeu est une exclusivité Microsoft mais il se murmure que le jeu pourrait bien débarquer sur PS5 dans les mois à venir. On rappelle que Bloober Team est un studio indépendant basé en Pologne et c'est eux qui avait développé Blair Witch en 2019. On rappelle pour finir que The Medium est disponible au prix de 49,99€, mais qu'il est inclus dans le Xbox Game Pass Console et PC.