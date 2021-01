The Medium : l'exclu Xbox Series X|S s'offre un live action trailer particulièrement efficace

Dans quelques semaines, The Medium va débarquer sur Xbox Series X|S et PC avec la ferme intention de marquer le début d'année de son ambiance flippante en angoissante. Porté par le puissant marketing de Microsoft, le studio Bloober Team a pu se payer un live action trailer de 3 minutes qui permet de se plonger dans l'atmosphère inquiétante et glauque de cette aventure qui jouera sur les mondes parallèles. Un jeu de double-réalité qui sera d'ailleurs le coeur du gameplay, avec écran scindé et situations inédites. Le joueur endossera le rôle de Marianne, une jeune femme qui va enquêter sur un mystère qui se trouve au sein de l'hôtel Niwa. Petite précision : elle est dotée de pouvoirs psychiques. Parmi les éléments à retenir de ce jeu, un certain Troy Baker jouera le rôle du grand méchant. Intéressant... La sortie de The Medium est attendue pour le 28 janvier 2021.