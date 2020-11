The Medium : un trailer sombre avec Marcin Dorocińsk (Le Jeu de la dame), il a des envies de meurtre

The Medium fait une nouvelle fois parler de lui à travers une vidéo inédite généreusement offerte par Bloober Team. Cette fois-ci, les développeurs ont décidé de mettre en avant un personnage dont on ignorait jusqu'à présent l'existence. Incarné par l'acteur polonais Marcin Dorocińsk (Le Jeu de la dame), il est animé par un sentiment de vengeance et peut faire preuve d'une extrême cruauté. Il sera intéressant de voir le rôle qu'il occupe dans le périple de l'héroïne Marianne.Le trailer est également l'occasion d'avoir un aperçu du monde spirituel sont condensées toutes les émotions négatives de l'humanité. Manifestement, The Maw (Troy Baker) ne sera pas la seule entité maléfique dont devra se méfier la médium. On rappelle que la sortie du jeu est programmée pour le 28 janvier 2021 sur Xbox Series X et PC.