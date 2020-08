The Medium : la différence de points de vue au centre d'un nouveau making-of

Parmi les solides exclusivités du côté de chez Microsoft, The Medium fait assurément partie des titres qui nous font terriblement de l'œil. Le survival-horror n'est d'ailleurs pas conçu par n'importe qui puisque ses auteurs nous proviennent directement de Bloober Team, le studio derrière les Layers of Fear, Observer ou Blair Witch : ici, les Polonais nous proposent une aventure à l'ambiance malsaine basé sur un concept de double réalité, notre héroïne devant switcher de monde pour avancer dans les niveaux.C'est justement tout le thème et la base du jeu : la différence de points de vue. Ces perspectives épauleront non seulement le gameplay et le level design mais également le scénario et ses motivations, comme nous l'indiquent les concepteurs dans ce making-of fraîchement diffusé : plus de trois minutes en tête à tête avec les développeurs qui donnent tout de même envie de s'y plonger sérieusement.The Medium sortira sur PC et Xbox Series X en fin d'année.