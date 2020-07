The Medium : les configurations PC déjà dévoilées, l'horreur a un prix

CONFIGURATION MINIMALE

Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) / AMD Radeon R9 390X (4 Go)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

DirectX : Version 11

Espace disque dur : 30 Go

Carte son : Compatible DirectX





CONFIGURATION RECOMMANDÉE

OS : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

Carte graphique : 1080p - NVIDA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon RX Vega 56

4K - NVIDIA GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

Mémoire vive : 16 Go de RAM

DirectX : Version 12

Espace disque dur : 30 Go

Carte son : Compatible DirectX

Pour du RTX Nvidia : NVIDIA GeForce RTX 2080









La Bloober Team est décidément en forme : après avoir accouché de nombreux jeux horrifiques comme Layers of Fear, Observer ou Blair Witch, l'équipe travaille maintenant d'arrache-pied sur The Medium, une aventure horrifique qui a fait grand bruit hier soir lors du Xbox Games Showcase. S'appuyant sur un concept de double monde particulièrement épouvantable, la bande-annonce promet une expérience oppressante et originale qu'il nous tarde de découvrir en exlusivité sur Xbox Series X... et PC.Pour le coup, c'est cette dernière version qui nous intéresse puisque Steam vient tout juste de mettre à jour la fiche du jeu, révélant déjà les configurations minimale et recommandée : The Medium ne tournera donc pas sur n'importe quelle bête, tenez-le-vous pour dit. Sans ça, rendez-vous en fin d'année pour vous immerger dans l'univers lugubre des développeurs polonais.