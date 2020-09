The Medium : le story trailer est là et il est d'une profonde noirceur

Avions-nous déjà dit que The Medium faisait partie des exclusivités Microsoft qui nous faisait réellement de l'œil ? Bloober Team, le studio derrière Observer ou Blair Witch, semble ici pleinement épanoui dans ce projet de grande ampleur qui s'appuiera sur le principe de réalités alternées : notre héroïne devra ainsi basculer d'un monde à l'autre pour avancer dans des niveaux sacrément lugubres, le tout porté par une histoire aux petits oignons. Et justement, la firme polonaise s'est attelée à un "story trailer" qui, s'il ne révélera pas grand-chose du pitch original, fait preuve d'une ambiance extrêmement sombre et pleine de malaise. Oui, il y a un petit peu de Silent Hill dans tout ça...The Medium ne dispose pas encore de date de sortie mais on sait qu'il arrivera sur PC, Xbox Series X et Xbox Series S uniquement.