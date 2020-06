The Medium : les développeurs reconnaissent qu'il y aura des ressemblances avec Silent Hill

The Medium partagera quelques ressemblances avec Silent Hill. C'est en effet ce qu'a confié Bloober Team à nos confrères de GamesRadar+ , dans le cadre d'une interview. "Je pense que la plupart des gens au studio sont inspirés par la série Silent Hill, a expliqué le lead game designer Wojciech Piejko. Ne serait-ce que par son histoire, son ambiance et sa musique, je dirais que Silent Hill 2 est le jeu d'horreur que j'aime le plus. Lorsqu'il [Akira Yamaoka, le compositeur attitré de la licence] a accepté de prendre part au projet, c'est comme si notre rêve devenait réalité."Avant d'ajouter : "On peut trouver qu'il existe des ressemblances avec notre jeu. Je ne parle pas que de la musique : dans Silent Hill, il y a également deux mondes, mais notre approche est différente. [...] Bien sûr, notre but n'est pas de reproduire Silent Hill 2, nous écrivons notre propre histoire. En fait, nous essayons de créer un jeu narratif avec un angle cinématographique et une ambiance Silent Hill." Pour sa part, le producteur Jacek Zięba a reconnu qu'en quelque sorte, "The Medium [était] une lettre d'amour à Silent Hill."

Tomasz Gawlikowski. Ce type de technologie est limité à notre jeu. On ne sait jamais, mais si un jour, Activision, Sony ou un autre groupe souhaite utiliser une mécanique similaire à la nôtre, ils devront nous demander l'autorisation."





Juste après l'officialisation du jeu, Bloober Team avait indiqué avoir breveté la mécanique permettant à l'héroïne Marianne de passer d'un monde à l'autre ; un point qu'il a de nouveau évoqué. "C'est quelque chose dont nous sommes très fiers, a assuré le directeur général du marketingSans trop en dire, Wojciech Piejko a affirmé que The Medium s'articulait autour de ces deux mondes et de leur impact réciproque. "Par exemple, si vous faites une action dans un monde, il entraînera une conséquence dans l'autre, a-t-il souligné. C'est de cette manière que vous franchirez les obstacles et affronterez les créatures." Enfin, il a été confirmé que le jeu s'appuiera sur des angles fixes à l'instar des Resident Evil, Until Dawn et autres Silent Hill. "Ça change tout, toujours d'après le lead game designer. Avec des angles fixes, vous pouvez attirer l'attention du joueur sur un élément en particulier. Nous sommes en mesures de susciter des émotions autres que celles avec une vue subjective." On a hâte.Pour mémoire, la sortie de The Medium est prévue pour la fin de cette année sur Xbox Series X et PC.