The Medium : une mécanique de gameplay a été brevetée, la Xbox Series X indispensable

Akira Yamaoka (Silent Hill) compose les musiques

Wojciech Piejko

Layers of Fear) et qu'. On incarnera Marianne, une médium capable de vivre à la fois dans le monde réel et dans le monde spirituel, ce qui laisse supposer deux types de gameplay différents. Justement, GameSpot a essayé d'en savoir plus sur les mécaniques du jeu dont le concept ne date pas d'hier."La première itération remonte à 2012, a révélé le lead game designer. Bien sûr, le jeu et notre approche ont changé depuis, mais seule la next-gen pouvait nous permettre d'être conformes à notre vision. [...] Je ne peux pas vous dire qu'elle est la mécanique la plus importante car nous la dévoilerons plus tard, mais sachez qu'elle s'articule autour des deux mondes et qu'elle n'aurait pas pu fonctionner pleinement sur la génération actuelle. Je pense que c'est un élément qui permettra au jeu de se différencier des autres. Nous l'avons même brevetée. [...] Voilà pourquoi nous avons développé le jeu sur Xbox Series X et PC."Lors de la même interview, Wojciech Piejko a indiqué que les temps de chargement plus courts offerts par le SSD étaient cruciaux pour l'immersion, tout comme le surplus de puissance de la next-gen. On espère que l'on aura droit à une véritable séquence de gameplay dans les semaines à venir, la sortie de The Medium étant programmée pour la fin de cette année sur Xbox Series X et PC.