The Medium : les créateurs de Blair Witch présentent leur 1er jeu sur Xbox Series X, voici le trailer

Naturellement, ce don de pouvoir passer d'une dimension à l'autre fait que notre personnage est capable d'accéder à la vérité absolue alors que les autres n'en perçoivent qu'un fragment. "Les apparences sont trompeuses et toute chose possède une double face", nous prévient-on. A noter que la B.O. du jeu a été composée à la fois par Arkadiusz Reikowski de Bloober Team, mais aussi et surtout par Akira Yamaoka qui a travaillé sur les jeux Silent Hill.



Attendu pour la fin de cette année sur Xbox Series X, PC et vraisemblablement Xbox One, The Medium aura également droit à une place de choix sur le Xbox Game Pass.



L'Inside Xbox a été l'occasion pour Bloober Team (Blair Witch, Layers of Fear, Observer) de dévoiler son prochain jeu qui, naturellement, sortira sur Xbox Series X. Plus concrètement, il s'agit de The Medium, un jeu d'horreur psychologique dans lequel on incarnera une médium. D'après ce que l'on nous explique, elle a la particularité de vivre à la fois dans le monde réel et dans le monde spirituel. "