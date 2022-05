The Last of Us : le remake PS5 pourrait sortir plus vite qu'on ne le croit, une 1ère date

Corey Hong - testeur QA chez Naughty Dog depuis 2019 - dans lequel il indique travailler sur un remake qui n'a pas encore été annoncé, ainsi que sur un jeu orienté multi (cf. le mode "Factions" de The Last of Us 2). Oui, ça commence à faire beaucoup.









Si Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog ont décidé de garder le silence, les rumeurs concernant le remake PS5 de The Last of Us continuent d'inonder la Toile. Visiblement bien renseigné sur le sujet, Jeff Grubb, le journaliste de VentureBeat, indique dans le cadre du dernier Kinda Funny Gamescast que d'après ses sources, le jeu devrait sortir à la fin de cette année. Une thèse qui corrobore celle de Tom Henderson qui, en janvier dernier , affirmait que le développement de The Last of Us Remake était sur le point de toucher à sa fin et qu'une commercialisation durant le second semestre 2022 était sérieusement envisagée.Par ailleurs, Jeff Grubb précise que The Last of Us 2 est sorti il y a bientôt deux ans et que les développeurs dispose déjà de l'ossature de The Last of Us. Du coup, d'après lui, il n'y a rien d'étonnant à ce que le remake arrive aussi vite sur PS5. "Regardez à quelle vitesse sont sortis les derniers Resident Evil, explique-t-il. C'est un cas vraiment similaire. Les fondations sont là, il n'y a qu'à s'appuye là-dessus." On rappelle que parmi les autres indices repérés dernièrement, il y a le CV LinkedIn de