The Last of Us Part I : voici le trailer de lancement en VF et en 4K, c'est toujours aussi puissant

Bien que Sony Interactive Entertainment ait boudé la gamescom cette année encore, le constructeur japonais arrive cependant à se faire remarquer pendanrt cette semaine chargée en annonces. Avec la sortie la semaine prochaine de The Last of Us Part 1, difficile de passer à côté du phénomène PlayStation 5, que l'on adhère ou pas à ce concept de remasteriser un jeu né en 2013 sur PS3. Comme pour GTA V, le jeu de Naughty Dog continue de vivre au gré des générations de consoles, avec toujours plus d'évolution. Remake ou remaster ? C'est encore très flou selon les pays, puisqu'aux Etats-Unis, on parle d'un jeu recréé depuis ses fondations, alors que chez PlayStation France, on continue d'utiliser le terme Remaster. De quoi faire tourner en bourrique les joueurs qui se demandent s'ils doivent vraiment remettre 80€ dans un jeu qu'ils connaissent sur le bout des ongles. En attendant de trancher lors du test du jeu, quoi de mieux que de se mater le trailer de lancement qui vient de tomber. Il est dispo à la fois en VF et en version 4K. De quoi constater que les changements visuels et esthétiques de cette version PS5. Rendez- vous le 2 septembre prochain pour le verdict final.