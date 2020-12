The Last of Us Part 2 : une nouvelle version du double vinyle en préco, elle est supérieure à la première

En attendant le coup d'envoie des Game Awards 2020 et savoir si The Last of Us Part 2 remportera le prix du GOTY cette année, Sony Music nous fait savoir que la bande originale du jeu est désormais disponible en précommande, pour une sortie fixée au 26 février 2021. Attention, il s'agit de la version mondiale, différente de l'édition Mondo parue en juin dernier, ce qui signifie qu'on évitera la cover assez vilaine réalisée par Tula Lotay qui dénotait complètement avec le ton du jeu de Naughty Dog. Sony Music en profite pour nous dévoiler des illustrations de cette édition double vinyle au format gatefold, qui contient tous les morceaux que Gustavo Santaolalla et Mac Quayle. Pour celles et ceux qui souhaitent se procurer ce double vinyle, sachez qu'il est disponible chez à peu près tous les revendeurs.









TRACKLISTING





FACE A

01. The Last of Us Part II

02. Unbound

03. Longing

04. Eye for an Eye

05. It Can't Last

06. The Cycle of Violence

07. Reclaimed Memories





FACE B

08. Cordyceps

09. Longing (Redemptions)

10. Restless Spirits

11. Chasing a Rumor

12. They're Still Out There

13. Unbroken

14.. The Rattlers









FACE C

15. The Obsession

16. Soft Descent

17. The WLF

18. A Wolf's Ghost

19. Masks On

20. It Can't Last (Home)

21. Inextinguishable Flames





FACE D

22. Allowed to be Happy

23. Collateral

24. The Cycle Continues

25. All Gone (The Promise)

26. Grieving

27. The Island

28. Beyond Desolation