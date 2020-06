The Last of Us Part 2 : Neil Druckmann (réalisateur) explique pourquoi le jeu se déroule à Seattle

Washington Liberation Front et les Séraphites, il y aura du monde à affronter dans The Last of Us 2. On rappelle que la sortie du jeu est fixée au 19 juin prochain sur PS4.

Ceux qui suivent avec assiduité l'actualité de The Last of Us 2 le savent : la majeure partie du jeu se déroulera dans la ville de Seattle. A l'occasion d'une interview accordée à nos confrères d' IGN , Neil Druckmann a expliqué pourquoi lui et ses équipes avaient choisi cette ville des Etats-Unis. "L'une des raisons qui nous ont poussés à opter pour Seattle, c'est la diversité de ses paysages, a indiqué le réalisateur du jeu. Nous savions que nous allions passer énormément de temps dans la ville, et comme tout jeu Naughty Dog qui se respecte, on se doit de faire des changements en profondeur, jusqu'au style artistique et aux environnements."Avant d'ajouter : "Du coup, l'équipe a étudié minutieusement l'architecture de la ville ainsi que sa flore. Ils ont scanné différents éléments afin qu'ils soient le plus authentiques possible." Pareil pour les level designers qui devaient absolument s'imprégner des lieux pour concevoir des niveaux cohérents, surtout que Naughty Dog a mis en place un nouveau moteur physique. Par ailleurs, Neil Druckmann a insisté sur le fait que The Last of Us 2 sortira les joueurs de leur zone de confort, afin d'être moins prévisible."Par exemple, il y a les Stalkers qui poussent sur les murs, a-t-il indiqué. Parfois, ils seront morts et ne feront rien. Parfois, ils s'arracheront du mur et se jetteront subitement sur vous." Sachant qu'il faudra également se méfier des factions telles que le