The Last of Us Part 1 : voici 2 nouvelles vidéos, dont 7 min de gameplay sur PS5

Alors que la presse affûte ses derniers arguments avant la mise en ligne du test de The Last of Us Part 1 prévue pour demain 17h, du côté de chez Sony Interactive Entertainment, on continue de faire monter la pression de quelques bars avec la publication de deux nouvelles vidéos. La première a pour but de rappeler qu'il ne s'agira pas que d'un simple remaster, même si le mot est employé chez PlayStation France par exemple. Pour Matthew Gallant, le game director de cette restauration, le jeu a été refait depuis ses fondations, notamment concernant ses personnages et la modélisation de ces derniers. Naughty Dog a réutilisé la technologie établie avec The Last of Us 2 pour insuffler une nouvelle dynamique aux graphismes, mais aussi aux animations. Le niveau de détails sur les visages, au niveau des expressions n'a plus rien à voir avec le jeu de 2013 sorti sur PS3. Les environnements ont également été retravaillés plus en profondeur, avec de nouveaux éléments, plus de finesse et de détails, si bien qu'on redécouvre le titre. Mais ce n'est pas tout, des améliorations ont été effectuées aussi pour l'intelligence artificielles des ennemis, beaucoup plus alertes, et se déplaçant avec plus de naturel, un peu comme ce qui avait été fait dans le seconde épisode.Quant à la deuxième vidéo, il s'agit d'une vidéo de pur gameplauy de 7 minutes, postée sur la chaîne YouTube de Naughty Dog, dans une séquence où Joel et Ellie font équipe avec Bill qui va les aider à traverser une zone infectées de soldats, de membres des Lucioles mais aussi d'infectés du Cordyceps. On y croise d'ailleurs un Clicker assez balèze. La sortie de The Last of Us Part 1 est attendue pour le 2 septembre 2022 sur PS5 et un peu plus tard sur PC.