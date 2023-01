The Last of Us : la série HBO obtient une note moyenne de 100% sur Rotten Tomatoes, c'est dithyrambique

dithyrambique

Attendue pour le 15 février 2023 aux Etats-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, sauf en France, la série The Last of Us produite par HBO voit ses premières critiques tomber, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont unanimes ets. C'est simple, au moment où l'embargo des critiques a été levé, la série télé affiche un score de 100% sur Rotten Tomatoes. Une moyenne basée sur 29 critiques et la presse est d'accord pour dire qu'il s'agit de la meilleure adaptation d'un jeu vidéo au format série/film. Ce qu'il en ressort avant tout, c'est que les showrunners ont su retranscrire parfaitement l'histoire du jeu vidéo, sans jamais trahir le matériau d'origine. Certains journalistes estiment d'ailleurs que le show est tellement proche du jeu vidéo, avec parfois des plans identiques, qu'il est difficile du coup d'être surpris. Toutefois, la série explore des aspects narratifs inédits qui permet d'étendre la thématique et aborder des choses encore jamais vue dans le jeu vidéo. Les journalistes ayant pu voir le film en avance (dès début décembre pour certains) affirment aussi que la performance d'acteur de Pedro Pascal et Bella Ramsey est incroyable, et qu'il incarnent à mervelle Joel et Elie.Forcément, avec de tels retours positifs, difficile pour le public français de ne pas être frustré davantage, lui qui n'a pas encore de diffuseur légal et officiel à ce jour. Si Canal+ a annoncé racheté OCS il y a quelques heures, rien ne nous garantit que la chaîne cryptée va diffuser le programme. Dans tous les cas, à la date du 15 janvier, la France sera bel et bien privée de The Last of Us. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont précisé qu'ils auraient soit recours à des VPN, soit au téléchargement illégal pour voir la série. Rappel, le show est composé de 9 épisodes, faisant chacun une durée de 60 à 90 min selon les opus.