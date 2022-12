THE LAST OF US : la série HBO lâche un nouveau trailer, Bella Ramsey est ultra convaincante dans le rôle d'Ellie

"I'm not family ? No, you're cargo" Par cette simple phrase, la nouvelle bande-annonce de la série télé HBO The Last of Us pose immédiatement le ton de cette adaptation attendue par des millions de joueurs. Depuis que le projet existe, depuis que l'on sait que c'est Craig Mazin (Chernobyl) qui est aux commandes, depuis que Naughty Dog a annoncé participer à l'élaboration de ce programme et que Neil Druckmann a même réalisé au moins un épisode sur les dix de prévu, la hypomètre autour de cette série est à son maximum. Et elle vient d'ailleurs de monter d'un cran par le biais de ce trailer qui annihile toutes les craintes que l'on pouvait avoir sur le choix de Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. Ce nouveau trailer met d'ailleurs l'accent sur la jeune actrice (19 ans), et celle qui a joué Lyanna Mormont dans Game of Thrones crève littéralement l'écran en s'appropriant le rôle de ce personnage si cher aux fans des jeux vidéo.Mais les acteurs qui ont donné naissance à Joel Miller et Ellie dans les jeux vidéo, à savoir Troy Baker et Ashley Johnson, ont également participé au tournage. Leur nom avait été révélé il y a plusieurs mois et on peut enfin les découvrir via cette bande annonce. Si Troy Baker semble jouer un méchant dans la série, puisqu'on le voit aux côtés de David, le leader du groupe des Cannibales ; il est sans doute l'un de ses hommes de main, pour Ashley Johnson, son rôle risque d'être plus percutant, étant donné qu'on la voit donner naissance toute seule à un enfant. Serait-ce la mère d'Ellie, dont l'histoire n'a pas guère été traité dans le jeu vidéo ? Ce serait effectivement un bon moyen d'en savoir un peu plus sur le passé trouble d'Ellie. Enfin, autre élément que la série risque de faire mieux que le jeu vidéo, c'est d'intégrer dans le récit le DLC "Left Behind", qui permettait à la jeune Ellie de découvrir sa sexualité.La diffusion de la série aura lieu le 15 janvier 2023 sur HBO. Aucune info à ce jour sur la plateforme où l'on pourra la voir en France...