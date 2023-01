The Last of Us : l'infection ne se fait plus par les spores, voici les différences avec le jeu vidéo

Plus que quelques jours avant la diffusion du premier épisode de The Last of US, mais toujours aucun diffuseur en France. Si les Français commencent à désespérer et à chercher des solutions alternatives (le piratage autour de cette série risque d'exploser), du côté de la production, on multiplie les sorties et les interventions pour faire parler du programme. Récemment, c'est Le producteur exécutif de la série Craig Mazin (créateur de Chernobyl) qui s'est exprimé sur les différences qu'on va retrouver dans la série par rapport au jeu vidéo. Dans le matériau de base créé par Naughty Dog, on sait que l'épidémie d'infection cérébrale lié au Cordyceps se fait par l'intermédiaire de spores qui se balade dans l'air. Mais dans un entretien donné à Comicbook, Craig Mazin explique que cette infection ne peut pas fonctionner de la même manière dans la série télé. Dans les jeux vidéo The Last of Us, le champignon Ophiocordyceps Unilateralis se développe à partir du corps des hôtes humains, libérant des spores infectieuses, et les survivants non immunisés comme Joel portent des masques à gaz pour se protéger de ces spores en suspension dans l'air. La représentation de ce processus d'infection s'est avérée difficile à rendre crédible dans l'adaptation télévisée, car cela aurait obligé les personnages à porter des masques partout, à tout moment. Toutefois, Mazin assure que les scénaristes ont réussi à garder l'esprit et l'authenticité du jeu vidéo.

La série de HBO devrit intégrer quelques nouveautés jamais vues dans le jeu vidéo, ce qui permettra aussi de mieux surprendre les spectateurs et les joueurs qui connaissent par coeur l'histoire de Joel et de Ellie. C'est aussi une bonne manière de s'approprier une oeuvre pour en faire une adaptation, sans pour autant la dénaturer. La présence de Neil Druckmann à la production exécutive, mais aussi dans la réalisation de certains épisodes sonnent aussi comme un gage de qualité. Il faudra cependant attendre le 15 janvier prochain pour en avoir le coeur net. Mais de ce qui nous avons déjà vu dans les différents trailers et autres making of, tout cela s'annonce fort prometteur.