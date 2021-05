The Last of Us : jugé trop spectaculaire, voici pourquoi le film a été annulé

Quand je travaillais sur cette l'adaptation en film, la réflexion et le script reçus étaient du style "comment faire en sorte que cela soit plus spectaculaire ? Comment rendre les scènes d'action plus spectaculaires ?" Cela ne collait pas avec The Last of Us et je pense que c'est pour ça que le film ne s'est finalement pas fait.



Une vision radicalement différente de celle de Naughty Dog ? Assurément.

Notre approche pour The Last of Us était de faire du film un film indépendant. D'envisager ce projet comme si nous étions l'équipe d'un film indépendant, avec sa manière spécifique de filmer et l'impression d'intimité et d'envergure modeste que renvoient de tels films.



Comme l'indique Druckmann juste après, cet aspect particulièrement narratif sera justement celui adopté pour la série HBO, Quant à l'action pure et dure, le développeur précise qu'il s'agit surtout d'un habillage pour rythmer les propos d'un jeu vidéo. Étant donné le médium complètement différent - en l'occurrence, le cinéma et plus précisément une série TV - cette action peut être alors amputée au profit de l'ambiance et de l'écriture. On ne peut que trop bien acquiescer, surtout pour une œuvre cérébrale comme The Last Of Us.



On rappelle que la série HBO débutera son tournage cet été : Joel sera incarné par Pedro Pascal, Ellie par Bella Ramsey et Tommy par Gabriel Luna. Le tout sera produit en partie par les auteurs de l'excellente série Chernobyl : de nombreux voyants sont au vert, donc. Y'a plus qu'à.



Comme l'indique Druckmann juste après, cet aspect particulièrement narratif sera justement celui adopté pour la série HBO, dont les réalisateurs viennent d'ailleurs d'être dévoilés Étant donné le médium complètement différent - en l'occurrence, le cinéma et plus précisément une série TV - cette action peut être alors amputée au profit de l'ambiance et de l'écriture. On ne peut que trop bien acquiescer, surtout pour une œuvre cérébrale comme The Last Of Us.

Ce n'est un secret pour personne, The Last of Us devait être adapté au Septième Art par le biais d'un véritable film et pas d'une série comme c'est le cas actuellement avec HBO. Si nous n'avons jamais eu l'occasion de savoir à quoi aurait pu ressembler ce long-métrage, Neil Druckmann, réalisateur et co-scénariste de The Last of Us Part. II, vient juste d'en livrer quelques détails via sa participation toute récente au podcast Script Apart.