The Last of Us : on connait enfin les deux réalisateurs qui s'occuperont de la série HBO

Si l'on savait déjà que le Russe Kantemir Balagov s'occupera de façonner le pilote (donc le premier épisode) de la série The Last of Us pour HBO, l'heure est désormais venue de connaître le nom des deux réalisateurs qui seront d'attaque pour le reste du projet : il s'agit d'Ali Abbasi, Suédois connu pour ses films Shelley et Border (gagnant du prix "Un Certain Regard" au Festival de Cannes tout de même) et Jasmila Zbanic, Bosnienne reconnue à qui l'on doit Sarajevo, Mon Amour (Ours d'or et prix du jury œcuménique à la Berlinale) et également nommée aux Oscars 2021 pour son long-métrage "Quo vadis, Aida ?". Deux têtes très prometteuses pour une série produite par les auteurs de Chernobyl (que l'on vous conseille vivement de regarder) et co-écrite par Neil Druckmann, l'homme derrière The Last of Us.



Pour rappel, Joel sera incarné par Pedro Pascal, Ellie par Bella Ramsey et Tommy par Gabriel Luna : le tournage est prévu pour cet été avec un clap de fin au printemps 2022. On espère que le résultat final sortira donc l'année prochaine et, surtout, que le résultat ne soit pas une douche froide. Après toutes ces années d'attente, ce serait bête.