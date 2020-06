The Last of Us 2 : une vidéo qui en dit plus sur les dangers dans le jeu, les Séraphites évoqués

Univers post-apocalyptique oblige, des menaces pèseront constamment sur les épaules des joueurs dans The Last of Us 2. C'est d'ailleurs ce que rappelle Neil Druckmann dans la nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Sony Interactive Entertainment. "A moins de vivre dans une zone protégée, vous risquez de mourir à chaque coin de rue, explique le réalisateur. Dès que vous vous aventurez hors de chez vous, vous êtes en danger."Parmi les factions qu'Ellie devra affronter, il y a le Washington Liberation Front qui est parvenu à neutraliser les forces armées de Seattle et à s'emparer de leurs équipements. On peut également citer les Séraphites, un groupe religieux convaincu que la pandémie a des origines maléfiques. "Dans The Last of Us, quasiement chaque faction qui a survécu se doit d'être dangereuse, reprend Neil Druckmann. Si vous ne l'êtes pas, vous risquez de mourir ou de devenir la victime de quelqu'un."Si le WLF s'appuiera sur des armes à feu classique et des chiens pour nous pister, les Séraphites utiliseront quant à eux des arcs ainsi que des armes blanches massives. Bien évidemment, les Infectés n'ont pas été oubliés, et Naughty Dog confie que l'on sera amené à croiser des hordes ; la seule solution sera la fuite. Des nouvelles classes feront leur apparition, à l'image des Shamblers capables de dégager les mêmes nuages toxiques que les Colosses."Si vous vous contentez de foncer tête baissée avec vos armes, si vous ne faites pas preuve de prudence, il y a des chances que vous soyez submergé et que vous regrettiez cette stratégie", prévient Neil Druckmann. Avant d'évoquer les dangers dans The Last of Us 2, Naughty Dog attire notre attention sur les différents endroits que l'on pourra explorer dans le jeu, sachant que Seattle occupera une bonne partie de l'aventure. Récemment, le studio a expliqué pourquoi il avait choisi cette ville.On rappelle que la sortie du jeu reste prévue pour le 19 juin prochain sur PS4.