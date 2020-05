The Last of Us 2 : un nouveau trailer du jeu va être dévoilé demain, l'impatience des fans monte

Maintenant que The Last of Us 2 est passé gold , Naughty Dog peut passer aux choses sérieuses. En effet, le studio américain vient d'annoncer par le biais de Twitter qu'un tout nouveau trailer du jeu sera dévoilé demain (6 mai) à 16h, heure française. Bien évidemment, les mauvaises langues s'empresseront de dire que c'est inutile étant donné que l'intégralité du contenu a fuité sur la Toile. Mais comme l'a justement souligné le réalisateur Neil Druckmann, The Last of Us 2 est avant tout une expérience à vivre manette en main, sans tenir compte des spoils qui ont fleuri sur les réseaux sociaux.Bref, tout ça pour dire que nous serons au rendez-vous pour découvrir en même temps que vous un aperçu officiel de ce que nous prépare Naughty Dog. On profite de l'occasion pour rappeler que la sortie de The Last of Us 2 est fixée au 19 juin prochain exclusivement sur PS4.