The Last of Us 2 : on vous unboxe la toute dernière PS4 Pro collector de cette génération

Nous sommes le vendredi 19 juin 2020 et ce jour est marqué par la sortie très suivie de The Last of Us Part II, un titre signé Naughty Dog et qui a obtenu la note moyenne de 96% sur le site Metacritic. Suite au récit d'une noirceur inattendue, The Last of Us 2 est un jeu qui va marquer les esprits, par sa violence graphique, son propos autour du cycle de la haine et ses séquences émotionnellement fortes. Justement, en parlant d'émotion, il faut savoir que la PS4 Pro aux couleurs du jeu commercialisée pour la sortie du jeu est la toute dernière console collector de cette génération PS4. Difficile donc de ne pas ressentir un pincement au coeur au moment de l'unboxer, afin de vous montrer le rendu exact de cette gravure du tatouage d'Ellie réalisé sur le capot de la machine. Parce que nous aimons les jolis objets et qu'on a fait des unboxing une spécialité maison, il était impossible de ne pas vous faire celui de la PS4 Pro Limited Edition The Last of Us Part II.