The Last of Us 2 : Naughty Dog réagit aux fuites, Neil Druckmann (réalisateur) a le coeur brisé

Heartbroken for the team. Heartbroken for our fans. We’re still incredibly excited to get the game into your hands. ❤️ https://t.co/QWKLU6I6Q3 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 27 avril 2020

A moins de vivre reclus dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir que The Last of Us 2 a fait l'objet de grosses fuites ces dernières heures. Au sein de la rédaction, seul Maxime connaît l'histoire du jeu, tandis que les autres membres de l'équipe préfèrent attendre le 19 juin prochain , date à laquelle le titre sera disponible sur PS4. Naturellement, tout le monde guettait la réaction de Naughty Dog qui, par le biais de Twitter, a exprimé sa profonde tristesse."Nous savons que les derniers jours ont été compliqués pour vous, peut-on lire. Nous ressentons la même chose. C'est décevant de voir que des séquences du jeu ont été diffusées avant sa sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoils, et nous vous demandons également de ne rien dévoiler aux autres. The Last of Us 2 sera bientôt entre vos mains. Qu'importe ce que vous voyez ou entendez, l'expérience finale vaudra le coup."De son côté, le réalisateur du jeu, Neil Druckmann, a tweeté qu'il avait "le coeur brisé" pour l'équipe et les fans, mais qu'il avait hâte que ceux-ci découvrent le jeu. Compte tenu de l'ampleur du projet et de l'attente qu'il suscite, ces fuites sont un coup terrible porté au travail abattu par Naughty Dog ces dernières années. On leur souhaite beaucoup de courage.