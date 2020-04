The Last of Us 2 : on connaît le poids du jeu, il va prendre beaucoup de place

Si l'on savait déjà que The Last of Us 2 tiendrait sur deux Blu-ray, on ignorait en revanche combien de Go il faudrait libérer pour l'installer. La page officielle du jeu vient d'apporter une réponse : le titre de Naughty Dog pèsera 100 Go. A titre de comparaison, la taille de Final Fantasy VII Remake est sensiblement supérieure, tandis que Red Dead Redemption 2 faisait un peu moins de 90 Go sur la console de Sony Interactive Entertainment.Rappelons que Naughty Dog a répété à maintes reprises que The Last of Us 2 était le jeu le plus ambitieux de son histoire. Malheureusement, il a récemment fait l'objet de grosses fuites qui ont poussé le studio à s'exprimer sur Twitter . Le réalisateur Neil Druckmann a notamment confié qu'il avait le "coeur brisé". Malgré tout, la nouvelle date de sortie du jeu a été communiquée dans la foulée : le rendez-vous est désormais fixé au 19 juin.