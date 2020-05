The Last of Us 2 : voici la PS4 Pro collector avec le tatouage d'Ellie + d'autres accessoires

Ça ne pouvait pas être autrement : Sony Interactive Entertainment vient d'officialiser l'arrivée d'une PS4 Pro collector aux couleurs de The Last of Us Part 2, qui sera sans doute la dernière machine en édition limitée de la génération PlayStation 4. L'occasion pour le constructeur japonais de se fendre d'un message sur son PlayStation Blog et de préciser que cette console bénéficiera d'une jolie illustration sur son capot. On peut en effet voir le célèbre tatouage d'Ellie qu'elle arbore sur son bras droit, celui-là même qui assassinera tout ceux qui lui barreront le passage dans sa quête de haine et de vengeance. Grâce à la vidéo qui a été publiée dans la foulée, on peut constater que le visuel de ce tatoo a été incrustement en relief, tandis que le logo du jeu sera positionné sur la façade de la PS4 Pro.Bien entendu, la manette sera elle aussi décorée aux couleurs du dernier-né des studios Naughty Dog, avec cette fois-ci le choix d'opter pour la fougère seule sur la partie droite du controller, sans le papillon de nuit donc.Machine comme manette affichera un coloris gris nuit qui sied parfaitement à l'ambiance assez glauque de cette suite, dont le thème n'est autre que la violence. Mais ce n'est pas tout, d'autres accessoires sont prévus à la vente au même moment, à savoir un casque-audio officiel PlayStation, également décoré de la fougère, et un disque dur externe de 2To, qui arborera aussi le même artwork. L'ensemble arrivera le 19 juin prochain à un prix encore méconnu. Dès qu'on le sait, on vous préviendra.