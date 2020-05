The Last of Us 2 : Omaké Books va sortir un artbook officiel de 200 pages, tous les détails

C'est acté : c'est le 19 juin prochain que sortira le très attendu The Last of Us Part II qui nous permettra de suivre à nouveau les aventures d'Ellie et de Joel plusieurs années après les événements du premier épisode. Si Sony Interactive Entertainment a prévu de commercialiser plusieurs éditions collectors, sachez que du côté de chez Omaké Books, un artbook on ne peut plus officiel est également prévu. L'occasion de découvrir une collection exhaustive d'artworks, de croquis, des travaux préparatoires, ou bien encore des illustrations officielles ou inédites originaux commentés par les créateurs du jeu. Le tout sera proposé dans un ouvrage grand format (232 x 308 mm) de 200 pages entièrement en français, sachant qu'on aura droit à des explications données par Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, ainsi que celles d'Erick Pangilinan et John Sweeney, les directeurs artistiques. Sachez que l'artbook sera disponible en 2 éditions :

- Édition standard



Titre : ARTBOOK OFFICIEL DE THE LAST OF US PART II

Éditeur : Omaké Books

Format : 22,9 cm x 30,5 cm

Prix de vente : 34,99 € (standard) - 54,99 € (collector)

Sortie officielle : 25 juin 2020 (2 juillet en librairie)